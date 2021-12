Les fermières exposent leurs petites merveilles

L’art et l’artisanat étaient à l’honneur en fin de semaine dernière alors que le Cercle des Fermières de Boucherville tenait son exposition annuelle. Dix-huit créatrices et artisanes ont fait découvrir au public leur passion et leurs merveilles.

Cette année, en raison de la pandémie, l’exposition avait lieu dans la grande salle du Centre multifonctionnelle Francine-Gadbois plutôt que dans la salle paroissiale. Ce nouveau lieu qui visait à éloigner chacune des tables pour respecter les consignes sanitaires, a aussi grandement contribué à mettre en valeur le travail des créatrices.

Selon la présidente Solange Chrétien, environ 600 visiteurs ont été accueillis, et les ventes ont été très bonnes.