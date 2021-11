Le gardien Sebastian Breza étonne à sa première saison avec le FC Montréal et… marque un but décisif!

À son année recrue dans la MLS (Ligues majeures de soccer), le gardien de but Sebastian Breza a étonné avec le FC Montréal. Il a même permis au club de remporter le Championnat canadien en étant nommé Joueur par excellence du tournoi et en… marquant un but décisif!

Rappelons que l’athlète de 6 pieds et 4 pouces avait quitté le Club de soccer de Sainte-Julie à l’âge de 16 ans pour joindre le S.S. Monopoli 1966, en Italie. Prêté au Palermo FC en 2016, il a notamment disputé 54 matchs en troisième division italienne avec le Potenza SC, avant de joindre le Bologna FC 1909, le 29 août 2020. Sur la scène internationale, il a également été sélectionné avec les équipes U20, U21 et U23 du Canada.

En avril, il a fait ses débuts avec le FC Montréal et il a démontré qu’il avait de très bons réflexes, jouant avec un aplomb étonnant pour une recrue, alors qu’il dirigeait ses défenseurs avec l’autorité d’un vétéran. Lorsqu’il n’était pas appelé à jouer, il était un des joueurs qui encourageait les plus ses coéquipiers et il a fait rapidement sa place au sein du groupe.

C’est en Championnat canadien qu’il s’est distingué, notamment en demi-finale contre le Forge Fondation CSVR, à Hamilton en Ontario, lors d’une spectaculaire victoire de 8 à 7 aux tirs de pénalité. Les deux formations avaient complété les 90 minutes réglementaires ainsi que le temps supplémentaire avec une marque de 0 à 0. Le duel s’est étiré jusqu’en 11e ronde, alors que le gardien de 23 ans, qui venait juste d’arrêter la tentative de son adversaire, a été désigné pour le tir… avec succès!

Pas une première!

En visioconférence de presse après le match, le natif d’Ottawa a avoué qu’il n’avait pas de stratégie précise avant de s’élancer. « Je voulais juste rentrer à la maison! », a-t-il déclaré à la blague avant de préciser qu’il avait déjà vécu une expérience similaire… en U12!

En finale contre Toronto, le but de Rommel Quioto a permis au FC Montréal de remporter le titre de Champion canadien et de conclure en beauté sa saison 2021. « Le but de Romell a fait du bien. On a dominé ce match. C’était un grand soupir quand le but est arrivé. Après ça, on savait qu’on devait préserver le résultat pour le reste du match », a avoué Sébastian Breza au terme de la partie.

« Ça fait toujours du bien de débloquer le score. Générer des occasions de marquer sans trouver le fond du filet était éprouvant pour les nerfs. En tant que gardien de but, dans ces situations, on peut parfois penser que si on concède le prochain but, c’est notre faute. Mais en prenant de l’expérience, on comprend qu’il faut être prêt à toutes les circonstances. Cela ne doit pas changer l’approche au match. On ne peut pas regarder l’écran géant. On doit avoir une mauvaise mémoire et se concentrer sur la prochaine action. »

Sebastian Breza a été élu par les journalistes Joueur par excellence du Championnat canadien. Il a conclu son tournoi avec une fiche de 3-0-0, dont deux blanchissages et une moyenne de but alloué de 0,33. Breza n’a pas concédé de but lors de ses 243 dernières minutes de jeu dans le tournoi.