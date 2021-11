Le cycliste Raphaël Parisella nommé athlète de la relève et passe chez les professionnels

Après une première saison en France, le coureur bouchervillois Raphaël Parisella a été une fois de plus récompensé pour ses excellents résultats. Il a remporté le titre d’athlète de la relève masculin en cyclisme sur route et piste lors du Mérite cycliste québécois qui se tenait en fin de semaine dernière.

Raphaël porte cette année les couleurs de la formation française, Les Sables Vendée Cyclisme. Il s’est illustré chez les U23. Sélectionné sur l’équipe canadienne pour les Championnats du monde sur route UCI 2021 en Belgique, il a signé le 32e meilleur chrono lors du contre-la-montre individuel, et s’est classé 76e à l’épreuve reine. Il représente l’un des plus beaux espoirs du cyclisme sur route au Canada.

L’athlète âgé de 19 ans a commencé sa carrière au sein du Club cycliste de Boucherville et du club junior Vélo 2000. Il y a deux ans, il a remporté le titre de champion canadien junior sur route à Saint-Georges.

En pause forcée en raison de la pandémie, et pour poursuivre son plan de carrière sportive, il décide au début de l’année de s’installer en Vendée, où il y avait encore des compétitions.

Le coureur s’est rapidement fait remarquer si bien qu’il vient de réaliser son rêve de passer au niveau professionnel. Raphaël a en effet signé un contrat avec l’équipe cycliste B&B Hotels p/b KTM pour la saison 2022. Il s’agit d’une équipe de cyclisme sur route professionnelle française ayant le statut d’équipe continentale professionnelle.