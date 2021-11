La paroisse Saint-Louis se dote d’une bibliothèque spirituelle

La paroisse Saint-Louis de Boucherville a inauguré le dimanche 24 octobre dernier une bibliothèque spécialisée en livres spirituels. Le sanctuaire de l’église est ainsi devenu un lieu pour trouver livres et documents pour les citoyens désireux de faire grandir leur foi.

C’est en mars dernier, après avoir constaté que la bibliothèque municipale possédait peu de volumes spirituels, que Denis Bouffard, marguiller, a eu l’idée de lancer le projet de doter la paroisse Saint-Louis de Boucherville d’une bibliothèque spécialisée dans ce domaine. Un sondage auprès des paroissiens a rapidement confirmé leur intérêt.

C’est ainsi que M. Bouffard s’est donné pour mission de courir à la chasse de livres spirituels. Par un heureux hasard, les religieuses de la Congrégation Sainte-Anne de Lachine qui déménageaient de leur maison mère ont fait un don de 400 volumes à la paroisse. Quelque 150 livres ont aussi été dénichés au Grenier des aubaines, grâce à la collaboration de Pierre Perreault et de Daniel Bouthiller. De généreux paroissiens en ont offert autant pour garnir les rayons.

On retrouve à la bibliothèque plus de 700 volumes de spiritualité chrétienne regroupés sous 15 thèmes différents, en plus d’une section pour les enfants.

On se fie à leur bonne foi

M. Bouffard s’est entouré d’une équipe de sept bibliothécaires pour faire fonctionner la bibliothèque. Elle est ouverte 30 minutes avant et après chaque célébration eucharistique, les samedi et dimanche, ainsi que sur rendez-vous le lundi matin.

Les citoyens peuvent emprunter jusqu’à trois livres pour une période d’un mois. Ces prêts ne sont pas notés, à l’exception de ceux d’une seule série que la Fabrique vient tout juste de se procurer.

La paroisse est ouverte à tous, que vous fréquentiez l’église ou pas. Elle est située au 220, rue Claude-Dauzat.