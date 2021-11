Une maison ancestrale habillée de toiles

Au plus fort de la pandémie, Luc de Vette a réalisé une douzaine de toiles en hommage à sa mère qui était confinée, comme l’ont été les personnes âgées. En fin de semaine dernière, l’artiste a présenté de façon pour le moins originale sa série de tableaux nommée « Hallo Oma ».

Les grands formats ont été accrochés sur les murs extérieurs de sa résidence ancestrale de la rue Notre-Dame, dans le Vieux-Boucherville. L’exposition a attiré une centaine de personnes durant deux jours.

Regroupés pour composer une ‘’story’’ physique et réel, les passants pouvaient ainsi parcourir le petit circuit qui entourait la maison.

« Hallo Oma, c’est la réponse créative d’un fils désirant communiquer avec sa vieille mère confinée, et lui raconter son quotidien en tableaux. C’est une œuvre réfléchissant sur le temps, la mémoire et l’oubli à travers des tableaux aux couleurs recherchées et lumineuses. »