La Guignolée en ligne se poursuit cette année à Varennes

La Guignolée en ligne de Varennes est de retour cette année! Organisée de concert avec organismes Action bénévole de Varennes, les Chevaliers de Colomb et la Ville de Varennes, ce rendez-vous annuel permet d’offrir un répit aux familles moins favorisées.



Vu le succès de la première édition en ligne de l’année dernière, aucune collecte de denrée ne sera effectuée encore cette année. La générosité des Varennois est tout de même sollicitée pour des dons en argent qui serviront à acheter des denrées pour les paniers de Noël ainsi que pour l’aide alimentaire offerte à chaque semaine par Action Bénévole.



Du 21 novembre au 12 décembre, les citoyens sont donc invités à faire leur don selon différentes options :



Don en ligne à partir du lien web suivant : actionbenevolevarennes.org/dons/

Un reçu sera automatiquement remis pour les dons de 25$ et plus.

Don par chèque ou argent :

Par la poste :

50, rue de la Fabrique

Varennes, J3X 1R1



En personne, du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h et le vendredi de 9 h à 12 h :

50, rue de la Fabrique

Varennes, J3X 1R1

Veuillez noter qu’il doit être écrit « La Guignolée » sur la ligne POUR se retrouvant en bas et à la gauche du chèque.



En plus des dons en ligne, il sera possible d’effectuer un don directement au supermarché IGA de Varennes dès maintenant.



Notons que grâce à la générosité de la population, Action Bénévole peut desservir environ 50 familles varennoises par semaine. Finalement, si vous désirez ou connaissez des gens qui aimeraient recevoir un panier de Noël, nous vous invitons à communiquer avec Action Bénévole au 450 652-5256.



« Il est important de s’unir entre citoyens pour apporter un réconfort aux personnes dans le besoin. Nous sommes heureux d’appuyer nos organismes communautaires dans leur effort et souhaitons une grande participation de la population afin de venir en aide au plus grand nombre de familles possible », affirme le maire Martin Damphousse.