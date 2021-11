Un taux de votation anémique de 33 % lors des élections municipales, à Longueuil

L’élection de dimanche dernier à Longueuil aura vu deux électeurs sur trois demeurer bien assis chez eux car ils ne se sont jamais présentés aux urnes pour y exercer leur droit de vote, ce qui est énorme.

Bien que quatre formations politiques se soient fait la lutte à Longueuil, cette année, ce sont environ 33 % seulement des électeurs qui se sont présentés aux urnes pour se prévaloir de leur droit de vote. C’est donc dire aussi moins de 20 % seulement des mêmes électeurs se sont déplacés dimanche dernier car il y en avait déjà 13 % qui s’étaient rendus aux urnes lors des deux journées de vote par anticipation des 30 et 31 octobre.

La présidente d’élection de la Ville de Longueuil, Me Sophie Deslauriers, a précisé, lundi dernier un taux de participation de 33,08 % pour l’élection municipale 2021, sur un total de 179 850 électeurs inscrits sur la liste électorale.

Ce taux de participation pour 2021 se répartit comme suit : 19,5 % pour le jour du scrutin du 7 novembre, 13,04 % pour le vote par anticipation qui s’est déroulé sur deux jours les 30 et 31 octobre et finalement, 0,54 % pour le vote par correspondance, une nouveauté cette année en période de pandémie.

En comparaison, en 2017, le taux de participation était assez similaire avec 33,1 %.

Cela dit, ce taux de votation pour le moins anémique fait en sorte que l’on songe déjà à autoriser le vote en virtuel et non en présentiel lors des prochaines élections municipales de 2025. Il faudra aussi peut-être analyser les raisons véritables qui font que deux électeurs sur trois ne se donnent même pas la peine de se déplacer pour voter, un droit pourtant si précieux !