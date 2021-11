Les services offerts pour un avenir sans fumée

Le CISSS de la Montérégie-Est est en plein cœur de la campagne Famille sans fumée qui sensibilise les familles québécoises aux dangers de la fumée secondaire pour la santé, particulièrement celle des enfants et même celle des bébés dans le ventre de leur mère. Jusqu’au 21 novembre, Famille sans fumée souligne l’importance pour les parents de poser des gestes concrets pour protéger la santé des enfants, notamment de faire de la maison et de la voiture des zones sans fumée en tout temps et de fumer loin d’eux à l’extérieur. Pour plus d’information, rendez-vous sur leur site web au https://famillesansfumee.ca/ Un conseiller en arrêt tabagique est disponible au CLSC et par téléphone, sur rendez-vous, pour soutenir les gens dans leur démarche d’abandon du tabagisme. Les services offerts sont gratuits et ne nécessitent pas la référence d’un médecin. Parmi les services offerts, il y a : aide et accompagnement dans la réalisation de plan d’arrêt tabagique; évaluation du degré de dépendance; conseils sur les produits disponibles pour aider. Pour prendre un rendez-vous, téléphonez au numéro centralisé des centres d’abandon du tabagisme du CISSS de la Montérégie-Est au 1 833 887-7669. Tous les détails sur les points de services se trouvent sur le site : https://www.santemonteregie.qc.ca/est