Deux nouvelles tours d’habitation de 26 et de 30 étages, en chantier dans le plus important projet de développement de l’histoire de Longueuil

Devimco Immobilier entreprend le 1er novembre la construction de la première phase d’un complexe résidentiel et commercial de 30 étages comprenant 389 unités d’habitation, directement au-dessus de la station de métro Longueuil–Université-de-Sherbrooke, ainsi que de la première tour résidentielle du projet Sir Charles, dans le stationnement P2, sur la rue Saint-Charles Ouest, comprenant 336 unités d’habitation sur 26 étages.

Le plus important chantier de l’histoire de Longueuil (800 millions $) inclut également un réaménagement complet de l’accès à la station de métro et la construction d’un stationnement souterrain situé sous la grande place publique Charles-Le Moyne. Les citoyens pourront profiter, à terme, d’une place publique revampée puisqu’elle sera réaménagée. La Ville y a d’ailleurs commencé des travaux préparatoires en retirant du mobilier urbain et du pavé.

À proximité, un tout nouveau parc public d’une superficie de 4 000 m2 sera créé au centre du stationnement P2 où s’érigera la nouvelle tour d’habitation de la rue Saint-Charles Ouest, offrant une oasis de verdure en plein cœur du secteur.

Les travaux amorcés pour le projet Novia, à l’intersection de la place Charles-Le Moyne et de la rue Saint-Laurent Ouest, se poursuivent également pour construire un édifice de logements locatifs et de bureaux de 20 étages.

La réfection et le réaménagement de la rue Saint-Charles Ouest, entre le chemin Tiffin et le boulevard La Fayette, suivent leur cours et devraient être achevés en décembre. La grande nouveauté se remarquera dans la réalisation d’une piste cyclable quatre saisons, reliant Saint-Lambert au centre-ville de Longueuil.

Tous ces travaux et tous ces chantiers perturberont évidemment la circulation pour les automobilistes, cyclistes et même pour les piétons, c’est pourquoi la Ville de Longueuil invite les utilisateurs de ce secteur à se rendre sur le site Internet de la Ville pour en apprendre plus sur les différentes entraves et voies de contournement au cours des deux prochaines années.