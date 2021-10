Malgré la baisse de la fréquentation : l’ATCRS souhaite un retour à un service prépandémie dans le transport en commun

Profitant de la présente campagne électorale municipale, et malgré la baisse marquée de la fréquentation des usagers du transport en commun sur la Rive-Sud (moins 45 % selon le Réseau de transport de Longueuil (RTL), l’Association pour le transport collectif de la Rive-Sud (ATCRS) interpelle les candidats aux élections municipales dans l’agglomération de Longueuil afin qu’ils redonnent au RTL un financement qui équivaut à celui qui prévalait en 2019.

« Avec l’arrivée du Réseau express métropolitain (REM), le RTL aura une flotte d’autobus disponible pour améliorer les services internes à l’agglomération », explique Axel Fournier, porte-parole de l’ATCRS. « Pourtant, selon les échos que nous avons, l’agglomération de Longueuil prévoit profiter de l’occasion pour réduire le service d’autobus de façon permanente en dessous du niveau de 2019 », ajoute-t-il.

L’ATCRS demande donc aux candidats aux élections municipales de Longueuil, Brossard, Saint-Lambert et Saint-Bruno-de-Montarville, ainsi qu’aux élus de Boucherville, de s’engager à redéployer en 2022 une offre de services équivalente à celles prépandémie.



« Il est vrai que l’achalandage vers le centre-ville a diminué en raison du télétravail, mais cela devrait constituer une opportunité pour redéployer les véhicules et améliorer la desserte interne à l’agglomération que tous décrivent comme insuffisante, particulièrement en dehors des heures de pointe », croit M. Fournier.

Les villes de l’agglomération de Longueuil ont profité en 2020 de l’aide gouvernementale d’urgence au transport collectif pour générer des surplus de plus de 90 millions de dollars (Ville de Longueuil : 51,3 millions; Brossard : 21,9 millions; Saint-Bruno-de-Montarville : 10,8 millions; Boucherville 9,5 millions; Saint-Lambert : 2,6 millions). Ces surplus ont été en partie réalisés avec de l’argent versé par le gouvernement pour préserver les services de transport collectif. L’ATCRS croit que les futurs élus ont le devoir moral de s’assurer que le RTL donne le même service qu’avant la pandémie lors de l’entrée en fonction du REM en 2022.