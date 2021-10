Amisgest reçoit la bannière Entreprise active dans le cadre de la course Jog ma ville

La mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, a remis aujourd’hui à Amisgest la bannière de l’entreprise active 2021. L’entreprise julievilloise, spécialisée en logiciels servant à optimiser la gestion des services de garde, a été récompensée à la suite de la dernière édition de la course Jog ma ville qui s’est tenue le 19 septembre dernier.



La course, qui a réuni 300 coureurs malgré les restrictions sanitaires, en était à sa 6e édition. C’était la troisième fois que les entreprises étaient invitées à participer à la course en inscrivant une équipe pour remporter le prix de l’entreprise active. D’ailleurs, Amisgest avait également été récompensée en 2019 pour le même titre. Lors de la course en équipe, chaque kilomètre parcouru par un membre équivaut à deux points. Au total, 5 entreprises ont répondu favorablement en participant à l’activité. Quant à Amisgest, elle avait réussi à mobiliser 26 coureurs pour l’occasion.

À propos de Jog ma ville



Jog ma ville réunit chaque automne des coureurs et marcheurs de tout âge provenant de partout dans la région. Chaque participant est muni d’un dossard à puce réutilisable pour chronométrer son temps. L’événement, qui propose trois parcours sécuritaires allant de 1 km à 10 km, sera de retour l’année prochaine.