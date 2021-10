Les candidats à la mairie de Longueuil, tous sensibles aux enjeux environnementaux

Les quatre candidats à la mairie de Longueuil ont croisé le fer, une fois de plus, mardi soir dernier alors qu’ils participaient à un débat organisé par le groupe « La Planète s’invite au Parlement de Longueuil ».

Présentés sur les réseaux sociaux en raison des mesures sanitaires, les quatre candidats ont évidemment été interpellés sur les questions et enjeux environnementaux à Longueuil. Déversement d’eaux usées dans le fleuve, réduction de gaz à effet de serre, transport collectif, réduction de la consommation de l’eau potable, enfouissement des déchets, aéroport de Saint-Hubert, protection des milieux, les grands enjeux ont été abordés et comme tous sont pour la vertu, les quatre candidats ont tour à tour démontré une belle sensibilité aux problématiques environnementales, promettant de prendre, une fois élu, tous les moyens pour améliorer la situation de l’eau, de la terre et des airs à Longueuil.

Il est possible de visionner le débat en reprise sur la page Facebook de « La planète s’invite au Parlement de Longueuil ». À noter que le lendemain, les mêmes quatre candidats ont aussi participé à un autre débat, cette fois-ci sur la problématique du logement à Longueuil alors que la semaine dernière, le débat s’était déroulé sur les ondes de la radio de la Rive-Sud également.

Le jeudi 28 octobre prochain, les quatre mêmes candidats seront également ensemble, en studio et en direct, pour un dernier débat sur les ondes de la télévision de la Rive-Sud, TVRS.