Une invitation à la Journée des proches aidants

Le Service de soutien aux personnes proches aidantes du Centre d’action bénévole de Boucherville vous invite à la Journée des proches aidants qui aura lieu le jeudi 4 novembre de 13h30 à 17h30 sous le thème de la valorisation des personnes proches aidantes.

L’objectif de la journée est de reconnaitre la contribution essentielle des personnes proches aidantes à la santé et aux mieux-être de leurs proches.

Au programme : visionnement de témoignages tirés du Balado des proches aidants, animé par Marina Orsini et produit par l’APPUI, conférence d’Emilie Dumas, directrice adjointe au Regroupement des Aidants naturels du Québec, échanges en petits groupes sous le thème de la célébration de la réussite des personnes proches aidantes dans la dernière année et conférence de Véronique Demers, coordonnatrice des services de soutien à domicile du CISSS qui fera la présentation du nouveau volet du Service de soutien aux personnes proches aidantes du CABB.

Pour vous inscrire, rendez-vous directement sur le site Internet du Centre d’action bénévole de Boucherville au cabboucherville.ca dans l’onglet proche aidants.

Pour toutes questions, il s’agit de communiquer avec Marie-Josée Marchand au mj.marchand@cabboucherville.ca ou au 514 655-9081 poste 274.

(Source : CABB)