Le feu ravage une grange et de la machinerie agricole sur le rang Lustucru

Un incendie dont l’origine serait accidentelle a complètement détruit une grange et a lourdement endommagé des équipements et véhicules agricoles la semaine dernière sur le rang du Lustucru.

Le bâtiment, situé à l’extrémité du rang qui est un cul de sac, appartenant à la famille de cultivateurs Van Velzen, servait principalement à l’entreposage. Les pompiers ont été appelés sur les lieux, mais ils n’ont évidemment pu sauver le bâtiment car, faut-il le rappeler, ce secteur de Boucherville n’est pas desservi par un réseau d’eau potable donc, pas de borne-fontaine non plus pour alimenter les camions pompe du service des incendies. L’incendie a fait pour plusieurs milliers de dollars de dommages, mais heureusement, personne n’a été blessé.