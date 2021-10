Irrésistible Choupette !

Avec un regard comme le sien, impossible de passer à côté de Choupette!

Cette dame aux oreilles de lynx est très alerte et attentive à son environnement. Son ancienne famille la décrit comme un chat qui aime se cacher, qui n’apprécie pas beaucoup les contacts restreints et qui est très sensible aux changements. Elle aurait d’ailleurs des épisodes de malpropreté associées à des changements de son milieu comme de la visite. Ici, nous observons une chatte qui semble active, curieuse mais tendue. Elle se laisse flatter sur la tête et ronronne lorsqu’on la gratouille. Elle miaule dès qu’on ouvre la porte pour venir la voir et semble aimer communiquer de cette façon. Sa future famille devra être très attentive à son langage corporel et à respecter son rythme. Elle devra avoir un environnement contrôlé idéalement sans animaux et enfants. Choupette est dégriffée aux 4 pattes.

Renseignements : Proanima.com, 450 655-2525 ou adoptions@proanima.com.