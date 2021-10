Fermeture complète du tunnel vers la Rive-Sud en fin de semaine

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-H.-LA FONTAINE

Direction sud

De samedi 0 h 30 à lundi 5 h

• Entre Montréal et Longueuil, fermeture complète de l’A-25 sud entre la sortie 4 (Montréal, centre-ville)

et l’Île Charron, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Détour : via avenue Souligny, rue Dickson sud, rue Notre-Dame, boulevard

René-Lévesque, avenue Papineau et pont Jacques-Cartier.

Camions : via rue Dickson nord, rue Hochelaga, boulevard de l’Assomption, rue

Sherbrooke, boulevard Pie-IX et rue Notre-Dame.

Fermetures par défaut : à compter de 23 h 30, vendredi

À Montréal

o L’entrée de la rue Sherbrooke. Détour via les rues De Boucherville, Hochelaga

et Dickson.

o L’entrée de l’avenue Souligny. Détour via A-25 nord, faire demi-tour à la

sortie 7 (boulevard Wilfrid-Pelletier) via boulevard Louis-H.-La Fontaine et

A-25 sud / détour principal

o L’entrée des rues Tellier et des Futailles. Détour via rue Notre-Dame / détour

principal.

Note : l’entrée de la rue de l’Île-Charron pour A-25 sud demeure ouverte.

Direction nord

De vendredi 22 h 30 à lundi 5 h

• Fermeture partielle de 1 voie sur 3 sur l’A-25 nord entre la R-132 et la fin du tunnel

Note : conditions de circulation difficiles à prévoir. Les usagers sont invités à éviter le

secteur si possible et à utiliser d’autres traversées pour circuler entre la Rive-Sud et

Montréal, notamment le pont Jacques-Cartier.

Travaux sous la responsabilité de Renouveau La Fontaine (RLF). Pour en savoir plus

sur les travaux de réfection majeure du tunnel et sur les mesures d’atténuations,

consultez la page web du projet.