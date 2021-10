Alliance Citoyenne Varennes présente une équipe complète de candidats dans les 8 districts de Varennes

Le regroupement Alliance Citoyenne Varennes cause la surprise cet automne en présentant pour la première fois en 8 ans une opposition à l’équipe en place dans chacun des districts de la ville ! Avec la venue de Marie-Christine Privé dans le district 2 et de Brigitte Larose dans le district 6, le regroupement politique présente une équipe formée de 4 hommes et 4 femmes aux expériences variées.



Brigitte Larose est une jeune varennoise dynamique qui ne craint pas les défis. Mère d’un garçon de 12 ans, elle occupe un emploi en finance chez Danone et est active sur la ferme familiale dont elle est actionnaire. Issue d’une famille varennoise de longue date, Brigitte Larose souhaite offrir une alternative aux citoyens du district 6 qui sont représentés par les mêmes personnes depuis plus de 12 ans. « La vision et les pensées du Conseil actuel sont beaucoup tournés vers les industriels et les promoteurs immobiliers mais le citoyen moyen est un peu oublié dans tout ça ! » À titre d’exemple, Mme Larose constate que la circulation routière a beaucoup augmenté ces dernières années à Varennes et qu’il est temps de repenser au transport, surtout pour les citoyens du district 6 qui se trouvent dans un secteur peu desservi en commerces et en activités de divertissement.



Brigitte Larose aimerait contribuer à améliorer l’offre de transport en commun pour relier les quartiers résidentiels de la ville aux secteurs industriels où se sont installés plusieurs restaurants et infrastructures sportives. Jeune trentenaire, Brigitte croit que la ville peut offrir plus d’activités pour les jeunes et les adolescents, telles qu’une maison des jeunes dans un bâtiment qui leur ait dédié, ou encore favoriser le développement de commerces de proximité et de loisirs. « Quand il faut se divertir plusieurs jeunes varennois partent dans les villes voisines qui sont beaucoup mieux dotées en services ».



Marie-Christine Privé demeure à Varennes depuis son enfance. Assistante technique en pharmacie, elle pratique son métier depuis près de 20 ans au Familiprix du boulevard de La Marine. Elle est reconnue pour son altruisme, son écoute et son dévouement envers sa clientèle qui est composée de plusieurs de ses concitoyens du district 2.



C’est pour protéger les espaces verts et la qualité de vie des résidents, malgré́ l’émergence de nouveaux projets, que Marie-Christine Privé s’engage dans la vie municipale : « Un projet immobilier d’envergure se prépare sur le site des anciens ateliers municipaux et il risque d’affecter le parc La Frayère Saint-Charles. Un tel projet nécessite un regard objectif, afin de s’assurer que les enjeux environnementaux seront bien pris en compte avant tout changement de zonage. » Elle souhaite contribuer à une meilleure offre de logements abordables dans la ville et à améliorer la sécurité des étudiants fréquentant l’école du Carrefour qui doivent circuler à proximité de la route 132.



Pour Marie-Christine Privé et Brigitte Larose, il est important d’offrir à leur concitoyens l’opportunité de faire élire des voix indépendantes qui formeront une opposition constructive au sein du conseil de la ville. Ceci afin d’avoir une démocratie plus transparente et plus à l’écoute des préoccupations des Varennois et Varennoises.



Pour plus d’information :

Voir la page Facebook de Alliance Citoyenne Varennes : https://www.facebook.com/Alliance-Citoyenne-Varennes-101935965542028