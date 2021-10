Festival de contes « Femmes de paroles »

Le Festival « Femmes de paroles » se déroulera du 19 au 24 octobre 2021 à la Vieille Caserne de Verchères. Vous entendrez huit artistes féminines qui prendront la parole, huit conteuses professionnelles, choisies pour la qualité de leur travail, qui viendront titiller votre imaginaire, lors de cinq spectacles pour adultes et un pour la jeunesse. Un atelier d’initiation au conte est aussi offert.

Ce Festival est né de la mise à jour du spectacle de Françoise Crête, Verchèroise et directrice de Flots de paroles, partenaire de l’événement. Grâce aux subventions des deux paliers de gouvernement et d’autres partenaires, la diffusion de « Une p’tite odeur de grillé ! » s’insère donc dans un grand événement ne réunissant que des conteuses féminines québécoises, plusieurs de la Montérégie : « Femmes de paroles ».



« Vous ne connaissez pas le conte comme art extraordinaire de l’imaginaire, c’est que vous ne l’avez pas encore fréquenté. Oubliez la chemise à carreaux et la ceinture fléchée au coin du feu ! Le conte est contemporain et bien vivant ! ». Françoise Crête (subvention CALQ-Montérégie)

Après une première édition en octobre 2019, qui a connu un grand succès, puis une édition annulée en 2020, pandémie oblige, Flots de paroles revient en force en étant partenaire cette année de l’événement « Femmes de paroles » et poursuit sa vision de faire de Verchères un pôle incontournable pour la diffusion des arts de la parole en Montérégie et au Québec.



Contact et information

Site : www.flotsdeparoles.com

Courriel : flotsdeparoles@gmail.com

Tél. : Françoise Crête (514-224-3468) ; Michel Vaïs (514-278-5764)





Toutes les mesures sanitaires seront respectées : VaxiCode et preuve d’identité exigés