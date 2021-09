Un dixième roman pour Nathalie D’Amours

La Bouchervilloise Nathalie D’Amours vient tout juste de terminer une trilogie dont le titre est À bout de souffle.

L’autrice prolifique est mère de deux enfants, et enseignante dans une école primaire de Sainte-Julie. Les arts, les voyages et l’écriture sont ses passions.

« À l’aube de la vingtaine, Emily Bradford est une artiste prometteuse et elle est atteinte d’hypertension pulmonaire. Depuis la mort de ses parents, elle vit chez son frère autoritaire et contrôlant.

Deux événements viendront changer le cours de sa vie : la création d’un nouveau programme en arts à l’université, dans lequel elle rêve d’étudier, et sa rencontre inattendue avec l’acteur Chris Taylor.

Entre eux, la chimie est immédiate. Grâce à lui, Emily pourra réaliser ses rêves. Cependant, deux mondes les séparent :il est riche et célèbre, alors qu’elle n’est qu’une étudiante anonyme et limitée par sa maladie. »

Déchiré par leurs différences et les épreuves qui les attendent, leur amour sera-t-il assez fort pour survivre à la réalité?

Publié aux Éditions Monarque