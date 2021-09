Laurette Sénécal Brodeur souffle 102 bougies

Laurette Sénécal Brodeur a célébré son 102e anniversaire le 22 septembre dernier à la Résidence des Berges où elle habite depuis quelques années. L’impressionnante doyenne de la région a passé cette journée festive avec quelques membres de sa famille (pandémie oblige), les résidents et le personnel. Gâteau, ballons, chansons et bonne humeur étaient au rendez-vous.

Mme Sénécal Brodeur est née en 1919 sur le chemin de la Rivière-aux-Pins, à Varennes. Jeune fille, elle a travaillé aux champs et à la conserverie qu’on appelait aussi la « cannerie », à Boucherville, relate sa fille cadette Lucie.

Elle s’est mariée à Euclide Brodeur en même temps que sa sœur Béatrice. Le couple a vécu quelques années à Verchères pour ensuite s’installer à Varennes. Ils étaient propriétaires du populaire restaurant « Le Gros Cornet » et un peu plus tard, du salon de quilles adjacent au restaurant.

Mme Sénécal Brodeur a six enfants, six petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants. Elle est toujours en bonne santé et très lucide.

« Grande travaillante, Laurette a mené de front sa vie de maman de jeunes enfants et de restauratrice. La vie a suivi son cours et c’est à Boucherville qu’elle réside depuis plusieurs années, maintenant sur le bord du fleuve », ajoute sa fille.

Lorsqu’on lui pose la traditionnelle question : quel est le secret de sa longévité ? Elle répond en riant : « il n’y a pas vraiment de secret. C’est le p’tit Jésus qui m’a oubliée! »