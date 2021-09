Les quatre candidats à la mairie de Longueuil participeront à au moins deux débats publics

Si c’est le calme plat côté politique municipale à Boucherville, les choses sont bien différentes sur la Rive-Sud où il y aura élections dans toutes les villes de la région. À Longueuil, quatre candidats se font une lutte féroce pour ravir le poste de maire de la Ville. Et, au-delà de la campagne qu’ils mènent sur le terrain, ils ont aussi accepté de croiser le fer dans au moins deux débats publics.

Le mercredi 19 octobre prochain, Catherine Fournier, candidate à la mairie pour Coalition Longueuil, Josée Latendresse, candidate du parti Longueuil Ensemble, Jacques Létourneau, candidat à la mairie pour le parti Action Longueuil, Jean-Marc Léveillé, chef de Longueuil Citoyen débattront fort probablement devant public (si les mesures imposées par la santé publique le permettent) et devant les membres et sympathisants de l’organisme La Planète s’invite à Longueuil. Il sera question, on s’en doute bien, d’un débat dont la thématique principale sera l’environnement. Les quatre formations en lice ont déjà inscrit à leurs programmes de nombreux éléments « verts », dont la plantation d’arbres, la protection de boisés, l’accès au fleuve et la protection des milieux naturels. Tous les détails de l’heure et de l’endroit où se tiendra ce débat seront connus d’ici à deux semaines sur le site Internet de La Planète s’invite à Longueuil.

À la télévision

Les quatre candidats ont également confirmé leur présence à un second débat, mais à la télévision de la Rive-Sud (TVRS câble 609) cette fois-ci. Il pourra donc être regardé en direct par les téléspectateurs le jeudi 28 octobre prochain à compter de 19h. Le débat portera sur les grands enjeux de Longueuil, taxes, salaire des élus, place des arrondissements, environnement, développement économique, développement social. Les quatre candidats devront à la fois répondre aux questions et s’affronter directement, ce qui risque de donner une soirée fort animée qui permettra aux citoyens de Longueuil, c’est du moins l’objectif, de se faire une meilleure idée de celui ou celle qui semble le plus apte à diriger la Ville de Longueuil au cours des quatre prochaines années.