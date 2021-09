C’est le retour de la SuperQuête sous une nouvelle formule à Varennes

La pandémie a été (est!) difficile pour tout le monde, à commencer par une grande partie des entreprises, mais on oublie souvent que les églises ont aussi été affectées par les fermetures et les effets de la distanciation sociale. Par contre elles se sont adaptées, tout comme la SuperQuête qui a pris une autre forme afin de recueillir des dons pour que la basilique continue d’être un des symboles d’espoir.

Si la pandémie a forcé les églises à se réinventer, les frais rattachés à leur entretien, eux, n’ont pas été freinés. À Varennes par exemple, ses responsables doivent payer plus de 40 000 $ juste en électricité ainsi qu’en chauffage, et près de 30 000 $ en assurances pour la basilique et le presbytère ainsi que les assurances responsabilité, sans compter plus de 40 000 pour l’entretien, les petits travaux réguliers, la peinture, etc. Le gérant administratif de la paroisse Sainte-Anne et du sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville, Sylvain Bolduc, a rappelé à ce sujet que les revenus de quêtes dominicales ont pour leur part diminué de plus de 40 % comparativement à 2019.

C’est avec de telles charges que la SuperQuête prend toute son importance et il y a du nouveau cette année, comme l’explique Sylvain Bolduc. « On donne en toute sécurité, sans nécessairement avoir besoin de se déplacer. Des bénévoles peuvent se rendre chez vous sur rendez-vous pour recueillir votre don (par carte débit ou crédit) et il est bien sûr possible de nous appeler au 450 652-2441 poste 0. »

Il y a aussi différentes façons de participer à la SuperQuête, soit d’indiquer sur l’enveloppe de la quête dominicale le montant supplémentaire à inclure pour la SuperQuête; de demander aux bénévoles à l’accueil de vous remettre une enveloppe spéciale pour les dons; d’aller sur le site internet www.paroissevarennes.ca puis de choisir l’option « faire un don » en haut à droite de l’écran d’accueil; ou de scanner le code QR ci-joint avec son téléphone intelligent.

« Nous sommes conscients de l’effort supplémentaire que nous vous demandons aujourd’hui, mais nous demeurons confiants de votre soutien. Merci à l’avance pour votre générosité! », de conclure Sylvain Bolduc, au nom de tous les bénévoles impliqués dans cette grande activité.