Suivez les travaux au tunnel L.-H.-La Fontaine sur Facebook et Twitter

Le ministère des Transports du Québec souhaite informer la population qu’il est désormais possible de suivre les travaux de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sur les médias sociaux. Pour ce faire, il suffit de s’abonner à la page Facebook (www.facebook.com/Tunnel.LaFontaine/) et sur le compte Twitter (https://twitter.com/Tunnel_LouisH) pour en savoir davantage sur l’avancement des travaux, connaître les entraves à venir et rester informé sur les mesures d’atténuation mises en place.