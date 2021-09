Les municipalités de la MRC s’unissent dans la lutte contre les changements climatiques

Face à la crise climatique qui secoue la planète, la MRC de Marguerite-D’Youville a réuni cette semaine un grand nombre d’élus municipaux et de gestionnaires en aménagement du territoire, en environnement et en urbanisme pour jeter les bases d’un important projet de mise en valeur des étendues vertes. Les discussions ont permis notamment de cerner les principales préoccupations liées aux nombreux défis engendrés par ces changements, au niveau municipal, en plus de faire le point sur l’état de la situation actuelle. À l’issue de cette rencontre virtuelle, une série d’idées inspirantes ont été proposés à travers plusieurs ateliers thématiques.



La protection et la réhabilitation des milieux naturels du territoire constituent un point central du projet qui sera déployé sur une période de cinq ans, grâce à un appui financier gouvernemental. Ainsi, une démarche régionale concertée de plantation d’arbres à grande échelle favorisera l’augmentation de la canopée tant en ville qu’en campagne, en plus de d’améliorer la connectivité écologique entre les milieux urbains et ruraux de la MRC. Elle permettra également de prévoir une diversité des essences d’arbres sur le territoire afin de faire face aux menaces que représentent les espèces exotiques envahissantes.



Le projet sera détaillé dans un plan d’action qui sera adopté prochainement par l’ensemble des municipalités de la région. Il permettra à la MRC de se doter d’une identité territoriale forte s’articulant autour d’une vision élargie de protection des milieux naturels et contribuera du même coup à la propulser comme étant avant-gardiste dans le domaine de l’environnement. À l’issu de la concrétisation du projet, la MRC souhaite devenir un véritable modèle à suivre dans le développement et la gestion municipale afin de réduire le réchauffement climatique.



Le but ultime de ce projet est de redonner une plus grande place à la forêt dans la communauté pour le bénéfice des générations futures par l’entremise des nombreux services écologiques rendus par les arbres. En résumé, il faut planter maintenant pour demain!



Le conseil de la MRC de Marguerite-D’Youville est, depuis longtemps déjà, sensible à la cause environnementale. De nombreuses actions ont été posées pour améliorer les choses, mais il ne faut pas pour autant s’asseoir sur nos lauriers.



Selon Mme Suzanne Roy, préfet de la MRC et mairesse de Sainte-Julie : « Il est temps d’agir maintenant et cette initiative nous permettra d’améliorer concrètement la situation à l’échelle de notre région. Je pense que ce projet est une corde de plus à notre arc collectif face aux défis apportés par les changements climatiques. Si toutes les municipalités s’unissent pour travailler étroitement ensemble, nous ferons une grande différence positive!»

Les arbres sont des alliés naturels qui rendent de nombreux services écologiques essentiels comme la purification de l’air, l’apport d’ombre permettant de contrer les îlots de chaleur, la prévention de l’érosion des berges, la protection contre le vent et la neige, la fourniture d’aliments et bien plus. Les arbres agissent comme de véritables protecteurs à bien des niveaux, ce qui justifie davantage la nécessité de leur donner la place qui leur revient.