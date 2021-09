La Galerie Vincent-D’Indy présente l’exposition Vestiges de nos songes de Jocelyne Bellemare

La Ville de Boucherville présente l’exposition Vestiges de nos songes de Jocelyne Bellemare du 8 au 26 septembre prochain, à la Galerie Vincent-D’Indy.

Diplômée de l’École des Beaux-Arts Mission Renaissance, détentrice d’un baccalauréat en histoire de l’art de l’Université du Québec à Montréal et cumulant plusieurs formations privées en arts visuels, Jocelyne Bellemare possède un riche parcours artistique. Elle a réalisé près d’une vingtaine d’expositions en solo et en collectif. Plusieurs de ses œuvres font partie de différentes collections privées au Canada et aux États-Unis.

L’exposition Vestiges de nos songes propose une incursion dans le « monde intérieur » et imaginaire, aux connotations symboliques et mythiques.

L’artiste explore la frontière entre le figuratif et l’abstraction, et recherche la quintessence de la force qui émane de ces dualités. Guidée par son intuition, elle nous propose des œuvres qui se caractérisent par la combinaison d’une facture abstraite et d’un langage pictural, dans lesquelles se superposent textures, matières, couches de glacis et pastels. Plusieurs œuvres incorporent des artéfacts recyclés patrimoniaux ou urbains, qui représentent des empreintes intemporelles.

La Galerie Vincent-D’Indy est située au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois , 1075, rue Lionel-Daunais, Boucherville.

(Source : Ville de Boucherville)