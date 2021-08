Les cinq premiers « midibus » 100 % électrique du RTL roulent sur la Rive-Sud

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) a fait rouler, mardi dernier, ses premiers autobus à propulsion entièrement électrique. Le RTL devient ainsi le premier transporteur au Québec à mettre sur la route des midibus à recharge lente à propulsion 100 % électrique. Les cinq véhicules à propulsion entièrement électrique de petite taille de la nouvelle flotte effectueront des trajets dans chacune des villes de l’agglomération de Longueuil dont évidemment Boucherville, à titre de projet pilote et seront offerts gratuitement aux clients pour simplifier leur utilisation. Les midibus ont une capacité de 22 places assises et ils seront mis en service sur six lignes. Les bus d’une longueur de 30 pieds ont une autonomie de 215 kilomètres et mettront 2h30 pour être rechargée. Les trajets des midibus sont prévus à Brossard : Quartier DIX30, le boulevard De Rome et le secteur St-Laurent, à Boucherville : Vieux-Boucherville, l’hôtel de ville et les Promenades Montarville. A Longueuil : Hôpital Pierre-Boucher, le Marché public et l’hôtel de ville et fin de semaine: Rue Saint-Charles vers le terminus de Longueuil. A Saint-Lambert : Hôpital Charles-Le-Moyne et hôtel de ville et à Saint-Bruno-de-Montarville de fin de semaine : Centre-ville vers les Promenades St-Bruno.

A noter que le gouvernement du Québec a contribué à la mise sur route des nouveaux autobus en versant 2,5 M$ en appui à l’acquisition des bus.

D’ici 2030, 55 % des autobus urbains seront électrifiés, selon le plan de mobilité durable du gouvernement du Québec. Le RTL compte acquérir ses premiers autobus électriques de 40 pieds cette année et prendre le virage électrique.