À vos passeports dès le 1er septembre!

Le 1er septembre sera une date qui marquera les esprits, car le gouvernement du Québec imposera le passeport vaccinal pour les 13 ans et plus à compter de cette date. « On ne peut plus laisser des personnes non vaccinées remplir nos hôpitaux. On doit protéger la santé de la population. On doit protéger notre personnel de la santé. Mais on doit aussi protéger notre économie », a lancé le ministre de la Santé Christian Dubé, lors de son point de presse du 24 août dernier. Voici un petit rappel des lieux et des activités où ce passeport sera nécessaire.

Le passeport vaccinal sera dorénavant requis lors des événements et festivals se déroulant à l’extérieur et dont le nombre de participants dépasse celui permis dans le cadre des rassemblements dans un lieu public extérieur (50 personnes); les salles de spectacle, cinémas, salles où se produisent des événements sportifs; les bars et restaurants, incluant les terrasses (sauf pour la commande à l’auto et le comptoir pour emporter); les casinos et maisons de jeux, incluant les activités de bingo; les arcades, salles de billard, salons de quilles, activités intérieures et extérieures de sites thématiques, centres et parcs d’attractions, centres d’amusement, centres récréatifs, parcs aquatiques, zoos; les croisières; les congrès; l’ensemble des sports ou activités physiques pratiqués à l’intérieur.

Le passeport vaccinal sera également nécessaire pour la pratique des sports d’équipe ou activités physiques impliquant des contacts fréquents ou prolongés, pratiqués à l’extérieur, y compris à l’occasion d’une activité parascolaire, à l’exception des sports professionnels et de haut niveau ou ceux pratiqués dans un cadre scolaire; des personnes qui résident à une même adresse; des installations extérieures de pratique libre pour des sports d’équipe ou d’activités physiques même s’ils impliquent des contacts fréquents ou prolongés (par exemple, les terrains de tennis à usage libre et les patinoires). Il est à noter aussi que les registres de clients requis actuellement dans certains lieux ou activités sont maintenus pour permettre le traçage.

Sports et activités physiques

Le passeport vaccinal sera requis pour les activités sportives et physiques suivantes : basketball, football, rugby, baseball, soccer, hockey, deck hockey, handball, kinball, volley-ball, ringuette, softball, water-polo, crosse; karaté, judo, boxe olympique, kick-boxing, lutte olympique, taekwondo; squash, spikeball, balle au mur, racquetball; tennis, badminton, pickleball et tennis de table en double; aviron double, canoë-kayak à deux et plus, bateau-dragon, rafting; natation artistique en duo et par équipe; patinage artistique en couple et synchro; cheerleading; curling; ultimate frisbee; crossfit; patinage de vitesse; escrime.

Il sera également nécessaire pour pratiquer les activités suivantes, lorsqu’elles se dérouleront à l’intérieur : escalade; haltérophilie; natation; natation artistique individuelle; patinage artistique simple; plongeon, gymnastique; entraînement en salle; danse; trampoline; toutes les activités sportives offertes sous forme de cours ou d’entraînement de groupe tels spinning, pilates ou yoga, cours de natation, etc.

Événements, bars et restaurants

La Santé publique précise que le passeport sera obligatoire pour les événements et festivals se déroulant à l’extérieur et dont le nombre de participants dépasse 50 personnes; matchs sportifs ou spectacles (pièce de théâtre, concert musical, etc.) dans des stades extérieurs; spectacles de musique ou d’humour sur scène extérieure; compétitions de sport associatif ou de haut niveau; cinéma en plein air; foires agricoles, salon de métiers d’art; festivals ou fêtes à vocations multiples; marches, marathons, circuits de vélo; tournois de golf; parcours immersifs ou déambulatoires.

Il sera aussi requis dans les salles de spectacle; stades et arénas; auditoriums; cinémas; tout autre type de salle ou de lieu où sont présentés des arts de la scène, des matchs sportifs ou des films; ainsi que dans les bars et restaurants, incluant les terrasses; salles à manger des établissements de restauration rapide; discothèques; microbrasseries; distilleries; aires d’alimentation des centres commerciaux.

Arcades, parcs d’attractions

et centres d’amusement

Finalement, le passeport vaccinal sera exigé dans les activités et les lieux suivants, soit les centres d’amusement avec trampoline; paint-ball; tag au laser; karting; manèges; jeux d’évasion; chambre d’envol verticale avec chute libre intérieure; centres d’amusement pour enfants (jeux gonflables, piscines à balle, etc.); villages historiques ou thématiques (par exemple : village du père Noël); lieux de pratique des jeux de quilles, de billard ou d’autres jeux de même nature; zoos, jardins zoologiques, aquariums et lieux de même nature; biodômes, planétariums, insectariums; jardins botaniques; salons et expositions.

Pour avoir plus de détails à ce sujet, vous pouvez aller sur quebec.ca dans la section Lieux-et-activites-exigeant-passeport-vaccinal-covid-19.









Deux applications à télécharger gratuitement





Deux applications sont disponibles et peuvent être téléchargées gratuitement sur App Store et, bientôt, sur Google Play. La première, VaxiCode, est destinée aux citoyens. Elle leur permettra de déposer leur code QR dans un portefeuille numérique. La seconde, VaxiCode Verif, permettra aux exploitants ou aux responsables des activités visées par la mesure de vérifier le statut vaccinal des personnes voulant y accéder. Cette dernière application lira le code QR qui apparaît sur la preuve de vaccination, pour déterminer le statut de protection d’une personne contre la COVID-19. Ce statut s’affichera en vert ou en rouge, avec la certification du gouvernement du Québec, déterminant si la personne peut accéder ou non au lieu. (Source : Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux)