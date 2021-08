Les succès de Varennes, comme les médailles, se gagnent en équipe!

Durant la dernière quinzaine olympique, les médaillés et les athlètes en compétition ont remercié plus d’une fois les équipes qui les ont préparés et amenés à Tokyo. À l’instar des athlètes, je suis privilégié d’être entouré au quotidien de collaborateurs indispensables. Les succès que Varennes accumule depuis 12 ans ne sont pas ceux d’un Maire, mais d’une formidable équipe. Avec la collaboration, le respect et la confiance mutuelle que nous avons bâtis entre élus(es), directeurs(trices) et employés(es) de la Ville, toutes catégories d’emplois confondues, nous avons réalisé, en équipe, les projets pour lesquels nous nous sommes engagés, petits et grands. Les Varennois(es) ont aussi participé à cette réussite. À l’aube des Jeux paralympiques, je me permets de citer Chantal Petitclerc, sénatrice et athlète la plus titrée du sport paralympique : « Les vrais champions sont ceux qui arrivent à renouveler sans cesse leur engagement envers l’excellence, le regard droit devant vers de nouveaux défis, jamais derrière, à se nourrir des victoires passées. On verra bien si j’en fais partie! » Poser la question, c’est y répondre! Que dire de plus que c’est sur ces mots que j’envisage notre prochain mandat entouré d’une formidable équipe!



(Source : Parti Durable / Équipe Damphousse)