La roulotte de vaccination de passage dans le parc industriel de Sainte-Julie le 1er septembre

La Ville de Sainte-Julie est heureuse d’accueillir la roulotte de vaccination du CISSS de la Montérégie-Est dans le parc industriel de Lavoisier le mercredi 1er septembre prochain de 10 h 30 à 17 h. Cette initiative est une collaboration du CISSS de la Montérégie-Est, de la MRC de Marguerite-D’Youville, de la Ville de Sainte-Julie et des entreprises locales.



Lors de cette journée, les entreprises de Sainte-Julie et des environs pourront offrir à leurs employés de se faire vacciner à proximité de leur lieu de travail, devant le 1951, rue Nobel. Toute la population de 12 ans et plus qui souhaite recevoir une première ou une deuxième dose est aussi invitée à participer à la journée de vaccination. Il s’agit d’une clinique sans rendez-vous mais des coupons seront remis en matinée pour les personnes qui souhaitent réserver une dose plus tard dans la journée.



« La quatrième vague est déjà bien présente et la vaccination est la solution pour diminuer la propagation du virus. Les statistiques nous le démontrent bien. En effet, le ministre de la santé nous indiquait cette semaine que 85 % des personnes infectées n’étaient pas adéquatement vaccinées et 90 % des personnes admises à l’hôpital n’étaient pas vaccinées. Il est donc essentiel que les citoyens qui n’ont toujours pas reçu le vaccin le fasse rapidement », a soutenu la mairesse de Sainte-Julie et préfète de la MRC de Marguerite-D’Youville, Suzanne Roy.



Une communication a été envoyée à toutes les entreprises du territoire par le Service du développement économique de la MRC de Marguerite-D’Youville pour les inviter à participer à cette journée de vaccination. De plus, la Ville offre aux entreprises un système de navette pour se rendre sur les lieux de la roulotte pour permettre aux employés qui n’ont pas de voiture d’y accéder facilement.



Rappelons que le 1er septembre prochain marque aussi le début de l’utilisation du passeport vaccinal au Québec. Celui-ci sera essentiel pour fréquenter de nombreux lieux publics et pour participer à la majorité des activités de loisirs. Pour connaître tous les détails sur la vaccination et le passeport vaccinal, les citoyens peuvent consulter le quebec.ca/coronavirus.