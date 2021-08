Louis-Gabriel Girard, candidat libéral dans Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères

Le 3 août dernier, Louis-Gabriel Girard a rejoint officiellement les rangs de l’Équipe Trudeau de 2021 à titre de candidat du Parti Libéral du Canada pour la prochaine élection dans la circonscription de Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères.



Originaire de Boucherville, Louis-Gabriel est actuellement étudiant de dernière année au double programme du baccalauréat en droit jumelé à la maîtrise en administration des affaires à l’Université de Sherbrooke. Il a notamment travaillé au Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec ainsi qu’au bureau montréalais de Norton Rose Fulbright, cabinet international de droit des affaires.



C’est lors de la complétion de son diplôme collégial en études internationales que sa passion pour la politique s’est éveillée. Louis-Gabriel cultive depuis l’ambition de représenter ses concitoyens à la Chambre des communes pour porter le dynamisme et la vision progressiste qui habitent les jeunes de sa génération. La lutte aux changements climatiques et la protection de l’environnement lui tiennent particulièrement à cœur.



L’engagement communautaire a occupé une place importante dans son parcours. Il a été décoré de la Médaille du Souverain pour les bénévoles par le gouverneur général du Canada pour son implication auprès de diverses organisations œuvrant pour la cause des enfants, ainsi que de la Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour la jeunesse.



Au courant de ses études, Louis-Gabriel a démarré son entreprise dans le secteur de la restauration afin de s’imprégner de la réalité des affaires. Ayant été durement affecté par la crise sanitaire, la relance économique et le soutien aux entreprises figurent également parmi les enjeux prioritaires qui motivent son action politique.



Pour suivre le déroulement de la campagne et s’impliquer comme bénévole, les citoyen.nes de la circonscription sont invités à s’abonner à la page Facebook de Louis-Gabriel ou contacter son attachée de presse.