Longueuil : un candidat aux élections municipales promet une hausse de taxes de près de 8 % en quatre ans

Engagement rarissime s’il en est un, un candidat à la mairie de Longueuil promet non pas une baisse ni un gel, mais bien une hausse de taxes d’environ 2 % annuellement, s’il est élu.

Dans un communiqué diffusé lundi matin, le chef de la formation politique Action Longueuil, Jacques Létourneau, dit tout simplement non à un gel de taxes. Il assure donc aux contribuables de Longueuil qu’ils verront leur compte de taxes augmenter d’environ 2 % annuellement (donc de 8 % pour la durée du mandat), une augmentation semblable à l’indice d’inflation annuelle. La hausse de taxes moyenne serait d’environ 60 $ par an, pour chaque contribuable.

Jacques Létourneau affirme qu’un gel de taxes se traduirait par un manque à gagner pour la ville et ferait en sorte que les services aux citoyens en souffriraient.

Il dit aussi qu’il réinvestirait les surplus budgétaires annuels dans les services aux citoyens, ce qui est cependant déjà le cas à Longueuil depuis toujours!

Les trois autres candidats à la mairie de Longueuil en vue des élections municipales du 7 novembre prochain se sont aussi prononcés sur le sujet.

Catherine Fournier, chef de la Coalition Longueuil, dit vouloir limiter toute hausse de taxes équivalente à l’inflation qui, parfois n’est que de 1% ou même moins.

Jean-Marc Léveillé, chef du parti Longueuil Citoyen, vise, idéalement, un gel de taxes pour les contribuables, mais s’il y a augmentation, elle sera sous le seuil de l’inflation.

Enfin, Josée Latendresse, candidate pour le parti Ensemble Longueuil, promet carrément un gel des taxes pour la durée de son mandat, soit pour 4 ans, si elle est élue mairesse de Longueuil.