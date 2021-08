Un Bouchervillois se donne pour mission de ramasser 1000 tonnes de déchets

Le Bouchervillois Marc-André Tellier s’est lancé un défi de taille. Il souhaite ramasser 1000 tonnes de déchets d’ici à deux ans. En compagnie de sa conjointe et de ses deux enfants, il a déjà réalisé quelques corvées de nettoyage depuis le printemps dernier à différents endroits de Boucherville.

L’idée de concrétiser un tel projet lui est apparue lorsque la compagnie Cascades pour qui il travaille était à la recherche d’ambassadeurs de la « Mission 1000 tonnes » de déchets. Lancée en 2017 par Lyne Morissette et Jimmy Vigneux, cette initiative visait, à l’origine, le nettoyage des cours d’eau et des océans. Depuis, des entreprises se sont jointes au mouvement.

La famille apporte depuis longtemps sa contribution à la protection de l’environnement, que ce soit dans le compostage, la réduction des déchets, l’adoption de stratégies pour bannir les emballages individuels, et le recyclage. « Lorsque j’ai été informé par mon employeur de cette initiative, je me suis dit que c’était une belle opportunité de continuer à faire ma part », raconte M. Tellier qui s’apprête d’ailleurs à acquérir le mois prochain une voiture 100 % électrique.

Bien conscient qu’il s’agit d’un gros défi, M. Tellier a bon espoir que si tous les membres de sa famille se motivent mutuellement, et que s’il sollicite parfois la population à participer à des événements de nettoyage qu’il organisera, l’objectif a de bonnes chances d’être atteint. Mais s’il ne l’est pas, ce ne sera pas grave non plus. « L’important est de faire notre part pour que la planète soit en meilleure santé », conclut-il

M. Tellier a identifié plusieurs sites pollués à nettoyer, notamment les berges du fleuve, la rivière aux Pins et le parc de la Frayère. Lors de la dernière « expédition ramassage de déchets », le 7 août, la famille s’est rendue dans le boisé situé derrière le magasin Rona de la rue De Touraine, 78 livres de déchets y ont été récoltés en une heure seulement.