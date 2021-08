Élections fédérales sur la Rive-Sud : seuls les bloquistes et les libéraux affichent déjà « complet »

Les électeurs de Boucherville, de l’ensemble de la Rive-Sud et du pays au complet se rendront aux urnes le 20 septembre prochain pour y élire les députés qui formeront le prochain gouvernement fédéral. Sur la Rive-Sud, pour l’heure évidemment, il semble que seuls les libéraux et les bloquistes ont déniché des candidats et candidates dans toutes les circonscriptions de la région.

Dans Pierre-Boucher-les-Patriotes-Verchères, (Boucherville, Varennes, Verchères, etc.) le député du Bloc québécois, Xavier Barsalou-Duval, sera de nouveau candidat le 20 septembre. Son adversaire libéral est un jeune stagiaire en droit, Louis-Gabriel Girard.

Dans la circonscription fédérale de Montarville (Sainte-Julie, St-Basile, Saint-Bruno etc.) l’actuel député bloquiste Stéphane Bergeron sollicitera lui aussi un nouveau mandat alors que le Parti libéral a désigné une agente immobilière œuvrant dans le secteur de Chambly, Marie-Ève Pelchat.

Du côté de Longueuil, le député bloquiste Denis Trudel a bien aimé ses deux dernières années alors il sera sur les rangs. Florence Gagnon lui fera la lutte sous les couleurs libérales.

Un peu plus à l’ouest, la députée libérale Sherry Romanado devra affronter la conseillère municipale Nathalie Boisclair qui se présente pour le Bloc québécois dans la circonscription de Longueuil-Charles-Lemoyne.

À Brossard, la libérale Alexandra Mendes sera de retour alors que dans Beloeil-Chambly, le chef du Bloc et actuel député du comté, Yves Francois Blanchet, affrontera la libérale

Marie-Chantal Hamel qui avait aussi défendu les couleurs du PLC il y a deux ans dans le comté voisin.

Pour l’heure, un seul candidat conservateur est connu dans la région, soit Stephane Robichaud. Idem pour le Parti Vert dont le candidat à Longueuil sera Simon King. Un candidat pour le NPD est aussi déjà désigné du côté de Brossard, Marc Audet.

Dans le cas du PCC, du Parti Vert ou du NPD, d’autres annonces de candidats sont attendues au cours des prochains jours.