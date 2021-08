Transformation de la zone de la station de métro : 450 cases de stationnement disparaitront

Les chantiers débutent

Les citoyens, automobilistes et utilisateurs du secteur de la station de métro de Longueuil doivent s’attendre à voir apparaitre beaucoup de cônes orange et de nombreuses entraves au cours des prochaines semaines et mois, car d’importants projets seront bientôt mis en chantier. Un des impacts significatifs sera la disparition de 450 cases de stationnement public pour faire place entre autres au projet Sir Charles, du promoteur DEVEMCO.

Dans le secteur, on verra d’abord la construction du bureau des ventes de Devimco qui sera situé dans une partie du stationnement P2, entre le métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke et l’entrée du pont Jacques-Cartier.

La Ville de Longueuil va également commencer des travaux de décontamination dans le stationnement P2, là même où seront retranchées pas moins de 450 places de stationnement pour le public. Il en restera tout de même 650 plus les 550 autres places disponibles dans le secteur, ce qui signifie la disparition d’environ 30 % des places de stationnement en bordure de la station de métro.

En parallèle, des travaux de réfection de la rue Saint-Charles Ouest auront lieu, entre les rues Lafayette et Tiffin.

Autre projet d’importance, LSR Gesdev devrait également amorcer les travaux pour son projet Novia d’ici octobre, un projet de quelque 300 condominiums et espaces commerciaux.

Ce projet est situé à l’angle de la rue Saint-Laurent et place Charles-Le Moyne et doit se terminer à l’été 2023. Enfin, le 100 place Charles-Le Moyne, soit l’actuelle station de métro, pourrait voir son réaménagement débuter en décembre.