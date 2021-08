Xavier Barsalou-Duval célèbre le 100e anniversaire d’une résidente de Verchères

Communiqué – Le député Xavier Barsalou-Duval était parmi les invités qui ont souligné le 100e anniversaire de Madame Angélique Beauchemin, résidente de Verchères, le 25 juillet dernier.

Le Comité pour la protection des berges du Saint-Laurent, dont madame Beauchemin fait partie, avait organisé un pique-nique sur la terre ancestrale de cette dernière, terre qu’elle a magnifiquement aménagée au fil des ans et qu’elle continue à préserver jalousement malgré son âge avancé.

« Très proche de la terre, du fleuve et de la nature, Angélique, comme on l’appelle, est encore très engagée dans sa communauté. Elle est membre d’un Club de poésie japonaise et elle s’apprête à publier un 2e recueil de poèmes Haïkus, elle est active dans le Comité pour la protection des berges du Saint-Laurent où elle se porte à la défense des riverains et elle est fidèle en amitié et voient ses nombreuses amies régulièrement. C’est toujours agréable de la côtoyer, car elle a des opinions et elle ne se gêne pas pour les exprimer. Je peux dire sans hésiter que je suis très fier de la compter au nombre des commettants de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères », a déclaré le député.

Soulignons que malgré son âge vénérable, madame Beauchemin vit encore dans sa maison en bordure du fleuve à Verchères, et ce, de façon entièrement autonome.

Il conclut : « Il est impressionnant de constater à quel point la force de ses convictions et ses capacités intellectuelles ont su résister au passage des années. Je souhaite encore beaucoup de belles années à Angélique, car nous avons besoin de femmes dynamiques et militantes comme elles et qui veulent changer le monde ! »

Source: Bureau du député de Pierre-Boucer – Les Patriotes – Verchères