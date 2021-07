Journées de la culture : Boucherville lance un appel de participation aux organismes, artistes et artisans

La Ville de Boucherville invite l’ensemble des organismes culturels, des artistes et des artisans de Boucherville à participer à la prochaine édition des Journées de la culture qui aura lieu le samedi 25 septembre de 13 h à 16 h.



Culture pour tous, l’organisme qui orchestre l’événement pour l’ensemble du Québec tient à rappeler que « les Journées de la culture, ce sont trois jours d’actions concertées pour sensibiliser la population à l’importance des arts et de la culture. Toute activité inscrite à la programmation doit permettre une incursion dans les processus de création et les savoir-faire artistiques et culturels. Gratuite et interactive pour le public, elle doit également être réalisée par ou avec des artistes, artisans ou travailleurs culturels professionnels. »



Appel de participation



La Ville de Boucherville invite les intervenants culturels intéressés à soumettre leur proposition afin de faire partie de la programmation.



Détails :

• Espace à l’extérieur alloué au parc de la Broquerie ;

• 25 septembre de 13 h à 16 h ;

• Reprise en cas de pluie : Dimanche 26 septembre de 13 h à 16 h ;

• Une contribution de 50 $ sera allouée pour l’achat de matériel ;

• Date limite pour soumettre une proposition : 1er août 2021 ;

• Formulaire de proposition : boucherville.ca/journeesdelaculture.



À propos des Journées de la culture



Les Journées de la culture célèbrent leurs 25 ans! Cet anniversaire incite à faire un voyage dans le temps. À toutes les époques, la culture est porteuse de sens, d’identité et d’enracinement. Elle incarne une manière d’habiter le temps. Hier, aujourd’hui ou demain… La culture est l’argent de tous nos voyages.



Parce qu’elle est un vecteur de cohésion sociale, un catalyseur de richesse et un élément structurant des territoires, la culture permet d’agir dans une perspective de durabilité, d’offrir aux citoyennes et citoyens du présent une vie de qualité, tout en veillant sur les rêves des générations futures.



Pour plus de détails : journeesdelaculture.qc.ca/