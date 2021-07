Canards Illimités Canada s’allie au gouvernement du Québec et à TC Énergie pour conserver des milieux humides abritant une biodiversité exceptionnelle sur l’île Sainte-Thérèse

Canards Illimités Canada (CIC) finalise présentement un important chantier visant à préserver une série d’étangs, totalisant une superficie de 14 hectares, situés dans un ensemble de milieux naturels sur l’île Sainte-Thérèse en plein cœur du fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de la ville de Varennes. Ce projet, réalisé sur un territoire à haute valeur écologique appartenant au gouvernement du Québec, a pu voir le jour grâce à une contribution financière de 200 000 $ du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et à une aide de 50 000 $ de TC Énergie.

Une mosaïque d’habitats de qualité

Le projet réalisé sur l’île Sainte-Thérèse visait à mettre à niveau les installations de contrôle du niveau d’eau, initialement construites au début des années 1980 et arrivées en fin de vie utile. CIC en a profité pour y aménager deux sites de ponte adaptés pour les tortues, notamment la tortue géographique, une espèce désignée comme vulnérable en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec et qui fréquente ce secteur.

Situé dans une zone protégée de 131 hectares composée d’une série d’étangs et de friches, l’étang principal qui a été remis à niveau figure parmi les pièces maîtresses d’une imposante mosaïque d’habitats de qualité pour la faune et pour la flore. En effet, une impressionnante biodiversité s’y est établie au fil du temps, faisant de l’île un sanctuaire pour la poignée d’insulaires qui y habitent. On y trouve notamment des canards Chipeau, sarcelles d’hiver, canards Souchet, guifettes noires, bruants des marais et goglus des prés.

« L’île Sainte-Thérèse figure parmi les très rares lieux restaurés et préservés du développement urbain en périphérie de Montréal, a souligné Sébastien Rioux, directeur pour le Québec, à Canards Illimités Canada. Les travaux réalisés au cours de la dernière année permettront de maintenir la qualité des habitats fauniques, bien sûr, mais aussi celle des paysages hors du commun qu’on y aperçoit. C’est un legs d’une valeur inestimable pour l’ensemble de notre société. »

Quand l’entreprise privée s’investit dans la conservation de l’environnement

En 2017, quand CIC a sollicité l’aide financière de TC Énergie pour concrétiser ce projet d’aménagement, la réponse ne s’est pas fait attendre. L’entreprise a démontré l’importance qu’elle accorde à la conservation des milieux humides de qualité. Elle joignait ainsi ses efforts à ceux du MFFP et de CIC afin de maintenir cet actif précieux pour l’environnement.