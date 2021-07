Une nouvelle entraîneuse à la barre de l’équipe de flag football des Lynx du cégep Édouard-Montpetit

L’équipe de flag football féminin des Lynx du cégep Édouard-Montpetit a maintenant une nouvelle entraîneuse-cheffe. En effet, Constance Millaire s’est jointe à l’équipe pour la saison 2021.



« Avec son leadership, son sens de l’organisation et sa passion, je sais que Constance saura amener l’équipe vers les plus hauts sommets » a affirmé Marco Perreault, gestionnaire administratif des équipes sportives Lynx du cégep Édouard-Montpetit .



Un atout important au sein du personnel entraîneur des Lynx

Détentrice d’un baccalauréat de l’Université Concordia en Sciences – Thérapie du sport, Constance Millaire entraîne des athlètes de flag football depuis 2014, tous niveaux confondus. Comme entraîneuse elle a été responsable, notamment, d’ateliers de perfectionnement de 2015 à 2019 au Collège Notre-Dame de Montréal, ainsi qu’en 2017, à l’Université Concordia, où elle a assuré des pratiques efficaces et structurées en enseignant les stratégies et les techniques de flag football.



Parmi les objectifs qu’elle s’est fixés, Constance compte tisser des liens étroits avec différents programmes scolaires pour favoriser le recrutement. Pour y arriver, elle a su s’entourer de deux adjoints qui se démarquent : Thipphasone Vilaydeth, un joueur membre du temple de la renommée de FlagPlus depuis 2020, ainsi que Laurie Turcotte, une ancienne Lynx qui a remporté trois championnats et qui demeure impliquée avec son ancienne école secondaire.



Une expérience professionnelle qui va au-delà du coaching!

Thérapeute du sport agréée de l’Association canadienne des thérapeutes du sport, Constance suit les athlètes Lynx depuis 2019 afin d’administrer les traitements cliniques requis pour assurer leur réhabilitation. Membre du comité sécurité à Football Québec pour le volet flag football, en 2020, elle a bonifié son expérience comme thérapeute dans le cadre de Team Québec Flag football pour les camps de sélection, les pratiques et les tournois, ainsi que pour l’équipe de division féminine de Team Canada Flag football lors d’un tournoi international au Texas. Cette année, elle a été nommée Thérapeute consultante au sein du comité de la nouvelle ligue de flag football universitaire.



Une athlète qui a la flamme

C’est en 2009 que Constance découvre sa passion pour le flag football au Collège Notre-Dame où elle a évolué pendant cinq ans pour les Gauloises, après quoi elle est demeurée active deux ans au niveau collégial avec le Phénix d’André Grasset. Aujourd’hui, Constance est toujours active dans la ligue civile avec Le District de Montréal, équipe avec laquelle elle a atteint la 4e position au championnat canadien en 2019 et la 2e position en 2018, au championnat national à Orlando. Elle évolue aussi au sein de la ligue FlagPlus Football dans diverses équipes féminines et mixtes. Récipiendaire de deux titres All-Star en 2019-2020, elle a obtenu le trophée 2-way player of the year en 2020 et c’est sans compter les nombreux titres de championne qu’elle compte à son actif.



« Le désir incessant de Constance à toujours été d’aller plus loin, son perfectionnisme dans l’application des bonnes techniques et sa facilité à communiquer dans un groupe serviront assurément notre équipe de flag football féminin pour en faire une organisation entière et inébranlable», témoigne Marco Perreault.