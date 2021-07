La Ville de Boucherville fait une entente avec la Sépaq: la carte annuelle « Parc » a un tarif réduit pour les citoyens

La Ville de Boucherville est heureuse d’annoncer une entente avec la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). Celle-ci permettra aux résidants de la municipalité de bénéficier à moindre coût de la carte annuelle « Parc » pour le parc national des Îles-de-Boucherville ou de la carte annuelle « Réseau » pour l’ensemble des parcs provinciaux. La Ville s’engage à assumer 22,50 $ de la valeur de l’une de ces deux cartes pour chaque citoyen. Tous les citoyens pourront ainsi bénéficier du rabais, et ce, dès le 1er août prochain.

« Ce partenariat s’inscrit directement dans notre objectif de favoriser le maintien des saines habitudes de vie.», mentionne Jean Martel, maire de Boucherville.

« Le parc national, ses attraits naturels et son large éventail d’activités sont pratiquement dans la cour arrière des Bouchervillois. Cette entente leur donnera une raison supplémentaire de profiter de tous les bienfaits que cette nature généreuse peut leur procurer », mentionne Cédric Landuydt, directeur des parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno.

Comment se procurer les cartes annuelles?

Option 1

Les citoyens pourront se procurer une des deux cartes en se rendant au Centre de découverte et de services du parc des Îles-de-Boucherville. Ils devront présenter une preuve de résidence et une pièce d’identité avec photo pour bénéficier du tarif préférentiel.

Option 2

Il est également possible d’acheter la carte en ligne sur le site Web de la Sépaq (https://www.sepaq.com/pq/bou/tarifs.dot). À ce moment, les résidants devront débourser le tarif régulier et se présenter au Centre de découverte et de services du parc, avec facture, preuve de résidence et une pièce d’identité avec photo en main, pour avoir droit à leur remboursement.

Renseignements

boucherville.ca/rabaissepaq 450 449-8100 poste 8120

