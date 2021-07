Accident sur Taschereau : un homme de 22 ans perd la vie

Un accident impliquant un automobiliste est survenu hier soir vers 23 h sur le boulevard Taschereau près de l’intersection du boulevard Jacques-Cartier Ouest à Longueuil.

Selon le Service de police de l’agglomération de Longueuil, le véhicule aurait fait des tonneaux et le conducteur du véhicule, un homme âgé de 22 ans, aurait été éjecté de son véhicule.

L’homme a été transporté dans un centre hospitalier où son décès a été constaté. Il y a une scène qui a été érigée et les enquêteurs vont tenter de déterminer les causes de cet accident.

Les automobilistes sont priés d’éviter le secteur pour une période indéterminée.