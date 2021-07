Huit projets et 2,5 millions $ pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale à Longueuil

La Table de concertation régionale de la Montérégie approuvait, il y a quelques semaines, le financement de huit projets longueuillois totalisant 2,5 millions de dollars dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité de la Montérégie. Lancée en 2019, l’Alliance se déploie grâce au Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), dans le cadre des Alliances pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. L’objectif est de financer des initiatives concertées et novatrices de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Il s’agit d’une mesure phare du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023.

Les projets soutenus sont les suivants:

1-Coordination de Développement social Saint-Hubert

Promoteur : Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil

2-Comprendre les situations des locataires âgés vivant des difficultés avec les propriétaires ou employés de leur résidence privée : coconstruire une démarche de sensibilisation

Promoteur : Habitations Paul-Pratt

3-Augmenter la capacité de la Halte du Coin à offrir des services et assurer son fonctionnement à long terme

Promoteur : Hébergement La Casa Bernard-Hubert

4-La Concertation alphabétisation Longueuil (CAL) se promène

Promoteur : Alphabétisation Iota

5-Mobilisation citoyenne autour de la Maison de l’Accueil

Promoteur : Association coopérative d’économie familiale de la Rive-Sud

6-Travail alternatif payé à la journée (TAPAJ)

Promoteur : Macadam Sud

7-Accéder à des milieux de vie agréables et sécuritaires dans les logements abordables et adéquats

Promoteur : Habitations communautaires Longueuil

8-Construire la stabilité résidentielle et le maintien harmonieux en logement

Promoteur : Réseau d’habitations Chez soi