Une politique d’approvisionnement écoresponsable pour Sainte-Julie

Dans le but de poursuivre la transition vers des pratiques de plus en plus vertes, Sainte-Julie a adopté la semaine dernière une politique d’approvisionnement écoresponsable. Une mesure qui fait de la Ville un précurseur en la matière au Québec, croit la mairesse Suzanne Roy.

Par ce geste, l’administration municipale désire confirmer son engagement envers le développement durable de sa communauté. Le tout par l’application d’orientations qui respectent les principes et les meilleures pratiques en approvisionnement.

La Ville s’engage ainsi à poursuivre son cheminement vers une collectivité « viable, vivable et équitable » promouvant la réduction de l’impact écologique des actions municipales et citoyennes. L’objectif ultime étant d’assurer la transmission d’un patrimoine de qualité aux générations actuelles et futures.

« C’est une nouvelle façon de faire, a expliqué Suzanne Roy lors de la dernière séance ordinaire du conseil municipal. Une nouvelle approche qui va faire en sorte que, dans le cadre de notre fonctionnement régulier et dans l’ensemble de nos approvisionnements, nous allons nous assurer d’avoir de plus en plus de pratiques écoresponsables. Je vous dirais que très peu de villes au Québec [ont adopté] cette politique, alors merci au comité qui a déjà d’abord pensé à cette initiative et évidemment à nos gens de la municipalité et de l’administration qui ont préparé cette politique qui, je pense, va beaucoup nous guider pour l’avenir. »