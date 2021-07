Les Nature près de chez vous au parc Albini-Gemme les 29 et 30 juillet

COMMUNIQUÉ – À la suite du succès vécu l’an passé, Espace pour la vie (EPLV) a décidé de revenir en force avec une deuxième édition de La Nature près de chez vous. Invitation à redécouvrir que nos parcs sont de véritables musées à ciel ouvert, l’activité sera de passage au parc Albini-Gemme de Saint-Amable les 29 et 30 juillet prochain.

Non seulement les animations dans les parcs et dans les espaces publics se dérouleront dans plus de 50 municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal, mais de nouveaux volets s’ajouteront également au projet!

Jusqu’au 6 septembre prochain, ce sont trois équipes d’EPLV qui arpenteront le Grand Montréal dans le but de faire découvrir au public, jeune et moins jeune, les lieux que nous côtoyons au quotidien. Ces équipes permettront au public de porter attention et de découvrir les végétaux, les mammifères, les oiseaux et les étoiles qui nous entourent!

Cette charmante expérience estivale promet d’être féérique et de reconnecter le public à la nature qui est si près de chez nous et si près de nous.

S’il y a un avantage à cette pandémie (!), c’est que nous aurons fait le constat que nous sommes bien chez nous, que le Québec offre des produits (et des endroits!) formidables et que nous n’avons aucunement besoin de voyager pour être dépaysés! Ces activités permettent de constater qu’il est inutile d’aller très loin pour découvrir.

Le concept est simple : plusieurs animateurs partiront en « roadtrip » à travers le Québec et proposeront des musées à ciel ouvert durant tout l’été afin d’en apprendre plus sur les végétaux, les animaux, les insectes, les minéraux, les phénomènes atmosphériques et les étoiles. Quoi de mieux que de reconnecter avec la nature après un si long moment de confinement ?

Source: Espace pour la vie