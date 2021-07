Quatre projets « environnementaux » retenus pour la seconde édition du budget participatif de Longueuil

Quatre projets à caractère écologique et environnemental ont été priorisés dans le cadre de la deuxième édition du budget participatif de Longueuil qui s’est conclue il y a quelques semaines. Près de 3 000 citoyens ont fait entendre leur voix en votant et en choisissant leurs projets coups de cœur, soit une augmentation de près de 35 % par rapport à l’édition 2019.



Le premier projet, « Ma forêt pour la biodiversité », prévoit un investissement de 75 000 $ pour créer une ou deux mini-forêts urbaines dans des parcs de la municipalité.

Le second projet retenu, « Plantations d’arbres et d’arbustes fruitiers », sera lui aussi réalisé dans des parcs de la ville. On y prévoit un investissement de 50 000 $ pour planter des arbres fruitiers où les citoyens pourront s’approvisionner le temps des récoltes venu.

Le troisième projet, « Îlots de fraîcheur pour les parcs », nécessitera des investissements de 75 000 $ pour créer trois Îlots de fraîcheur dans autant de parcs. On y installera des brumisateurs créant ainsi de nouveaux lieux de rassemblement pour les citoyens.

Enfin, le quatrième projet sera réalisé au parc de la Cité dans l’arrondissement de Saint-Hubert. On y créera un « Parcours de découverte de la flore » en ajoutant un long trottoir de bois pour mieux observer la flore et la biodiversité du parc. Dans ce cas, le projet est estimé à 100 000 $.



Au total, ce sont neuf projets qui ont été soumis au vote populaire dans le cadre de cette deuxième édition du budget participatif. Une enveloppe budgétaire de 300 000 $ est réservée pour réaliser les idées retenues au cours de l’année 2022.