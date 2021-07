La nature près de chez vous sera au parc des étangs Antoine-Charlebois les 10 et 11 juillet prochains!

Après le succès vécu l’an passé, Espace pour la vie récidive avec une seconde édition de l’activité La nature près de chez vous, dans une version encore plus riche!

À l’été 2020, l’équipe d’Espace pour la vie a transformé les contraintes de la pandémie en opportunité afin de poursuivre sa mission en dehors de ses musées : continuer de reconnecter l’humain à la nature.

Nous savons maintenant que cette connexion est d’autant plus importante puisque de nombreuses études démontrent l’impact avantageux du contact avec la nature sur notre santé.



Les 10 et 11 juillet prochains, le public est invité à rencontrer l’équipe d’animation qui pourra faire découvrir ou redécouvrir des lieux qui sont côtoyés au quotidien, mais qui ne sont souvent pas observés de la bonne façon! Il faut parfois sans prêter attention à la richesse qui nous entoure et c’est pourquoi les curieux pourront observer les végétaux, mammifères, oiseaux, insectes, minéraux, ou encore les phénomènes atmosphériques et les étoiles, dans 66 parcs et espaces publics de la Ville de Montréal et de la Communauté métropolitaine.



De véritables musées à ciel ouvert qui permettent autant l’observation scientifique que l’inspiration poétique.

Une belle occasion de se reconnecter à la nature et de profiter de la saison estivale tout près de la maison!



La Nature près de chez vous au parc des étangs Antoine-Charlebois, les 10 et 11 juillet, entre 11h et 15h.

Annulé en cas de mauvais temps.

Pour connaître les sites et les horaires :

comm-espacepourlavie.ca/la-nature-pres-de-chez-vous