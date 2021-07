Les véhicules à moteur seront-ils interdits sur la descente de la rue De La Perrière ?

Les membres du Comité des citoyens du district électoral no 1 (Marie-Victorin) recommandent à la Ville de Boucherville d’interdire les véhicules moteurs dans la descente de la rue De La Perrière, et que celle-ci ne soit utilisée que par les piétons, les planchistes, les kayakistes ou autres utilisateurs d’embarcations légères.

Ils sont d’avis que cette descente située entre les parcs Joseph-Laramée et Léandre-Lacaille, dans le Vieux-Boucherville, est majoritairement utilisée par les piétons, notamment des familles avec enfants, et que son utilisation par des véhicules à moteur représente un risque pour leur sécurité, en plus de celle des usagers de la piste multiusage.

Ils demandent par ailleurs à la Ville que la rive et le lit du fleuve soient nettoyés de tous les débris qui empêchent un accès sécuritaire au fleuve, et ce, jusqu’à la ligne des basses eaux; et qu’un plan d’aménagement soit réalisé par des experts en architecture du paysage, dont le mandat comprendrait une naturalisation du site ainsi qu’une plantation d’arbres pour recréer une voûte de verdure rafraîchissante. Le Comité des citoyens souhaite que ce plan d’aménagement lui soit présenté pour commentaires, avant sa réalisation.

Le conseil municipal a pris acte de cette recommandation.