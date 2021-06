La Ville de Sainte-Julie diffusera les parties de la finale de la Coupe Stanley en plein air

La Ville de Sainte-Julie invite les citoyens à venir visionner les parties de la finale de la Coupe Stanley à la pente à glisser. Les rendez-vous sportifs débuteront le vendredi 2 juillet et auront lieu beau temps, mauvais temps.



Pour y assister, les citoyens doivent s’inscrire gratuitement avant midi le jour même de la partie sur la plateforme Sport-Plus, disponible sur le site Web de la Ville. Chaque participant doit détenir une carte loisirs valide pour y avoir accès. Pour entrer sur le site, les spectateurs devront présenter leur billet électronique ou imprimé.



Les inscriptions en nombre limité ouvrent à 13 h aujourd’hui pour les parties du vendredi 2 juillet et du lundi 5 juillet, tandis que les billets pour la partie du mercredi 7 juillet seront disponibles à compter de la veille. Les parties seront diffusées jusqu’à la victoire de l’une des deux équipes, en espérant qu’il s’agisse des Canadiens. En cas de pluie abondante ou d’orage la diffusion sera annulée.



« Nous sommes vraiment heureux d’offrir aux Julievillois une occasion de vivre ensemble ce grand moment de hockey, et ce, dans le plus grand respect des règles sanitaires. Après la morosité causée par la pandémie, cette activité fera du bien au moral ! », souligne la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.



Afin de respecter les consignes sanitaires et de s’assurer du bon déroulement des événements, lors de leur entrée sur le site, les participants limités au nombre de 500 seront répartis en deux zones distinctes où ils devront demeurer tout au long de l’événement. Lors des déplacements, le port du masque sera obligatoire pour les adultes. Aucun contenant en verre ne sera autorisé sur le site et aucune vente de produits ne sera disponible sur place. Des agents de sécurité seront présents pour s’assurer du bon déroulement.