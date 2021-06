Plus de 17 000$ accordés pour l’autonomie alimentaire de Boucherville

La députée de Montarville et ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a annoncé qu’une aide financière totalisant 17 697$ a été accordée à la Ville de Boucherville pour la réalisation d’un plan de développement de communautés nourricières (PDCN).

Évalué à plus de 35 000 $, le projet déposé par la Ville de Boucherville lui permettra de miser sur le développement d’une agriculture plurielle en vue d’intégrer les différentes activités liées à une ville nourricière et créer un maillage régional avec l’agglomération de Longueuil. La Ville souhaite également mettre en évidence le potentiel du territoire et le faire connaître afin d’attirer des projets économiques.

« Je suis heureuse de constater que la Ville de Boucherville ait choisi de mettre en valeur son territoire en misant sur le développement de son offre alimentaire locale, a affirmé madame Roy. En cette période de relance économique, nous devons continuer à faire preuve d’audace et de vision afin d’élaborer des stratégies nous permettant d’atteindre une plus grande autonomie dans le secteur de l’agroalimentaire. »