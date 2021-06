Plus de 1 000 signatures pour la pétition « Sauvons le parc régional des Grèves »

La vente d’un terrain par la Colonie des Grèves à la compagnie Rio Tinto Fer et Titane (RTFT) le 1er avril dernier (le lot 4 812 902 dans le secteur Contrecœur) a provoqué bien des réactions. Un groupe de citoyens a même mis en ligne une pétition sur le site Change.org (« Sauvons le parc régional des Grèves ») et leur initiative a permis de recueillir plus de 1 000 signatures en quelques jours.

C’est en réaction aux derniers évènements que le groupe Sauvons le Parc régional des Grèves, en collaboration avec la Coalition Eau Nature Air Purs, a vu le jour afin de « sensibiliser les différents acteurs ainsi que la population à l’importance de sauvegarder l’intégrité physique et écologique de ce parc pour les générations futures ».

Cette récente vente a suscité beaucoup d’inquiétudes auprès des citoyens du secteur, surtout depuis cette citation extrait d’un communiqué de l’entreprise et qui a trouvé écho dans divers médias de la région. « RTFT souhaite continuer à participer au développement du Parc régional des Grèves, en collaboration avec tous les autres partenaires, tout en ajoutant une option potentielle pour pérenniser nos opérations à Sorel-Tracy pour les décennies à venir. »

Pour les citoyens à l’origine de cette initiative, cela démontre que l’entreprise prévoit éventuellement utiliser ce terrain pour agrandir son enclos de résidus miniers.



« Le groupe souhaite qu’une réflexion collective soit mise de l’avant pour éviter que le parc soit développé à d’autres fins que récréatives », a déclaré par voie de communiqué le président, André Pépin. « Pour ce faire, il faut miser sur une perspective écologique durable et empêcher la vente de tout terrain situé à l’intérieur du parc, et ce, à toute entreprise, promoteur ou industrie que ce soit, afin d’en assurer son intégralité et sa pérennité. »,

Les membres font valoir que le lot acquis par Rio Tinto Fer et Titane représente une superficie de plus 130 000 m2, soit 16,5 % de l’ensemble du parc actuel. « Ainsi, plusieurs sentiers établis pourraient être grandement amputés, voir complètement disparaître », en précisant que, chaque année, plus de 10 000 utilisateurs viennent profiter de ce vaste espace nature.