Virtu’Or : un nouveau programme virtuel par et pour les aînés

La Ville de Boucherville annonce le lancement d’un tout nouveau programme par et pour les aînés bouchervillois : Virtu’Or. Organisé par la Ville et financé par le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHPA), Virtu’Or est un projet entièrement virtuel qui a pour objectif de contrer l’isolement chez les aînés.

Dès le mardi 22 juin prochain, et chaque mois suivant, une capsule de loisir ou de divertissement sera offerte, selon un calendrier établi. Un mois sur deux, une capsule supplémentaire sera disponible qui prendra la forme d’une conférence afin de sensibiliser les aînés sur certains enjeux. Les capsules seront diffusées en direct, via la plateforme Zoom, de 10 h 30 à 11 h 15, les mardis ciblés. Les citoyens n’ayant pas pu assister à la vidéo en direct pourront en faire le visionnement en différé sur la chaîne YouTube dédiée au programme.

Les résidants n’ayant pas accès à un ordinateur, une tablette ou à Internet sont invités à utiliser les tablettes de la bibliothèque (utilisation sur place uniquement).

Le programme est gratuit et aucune inscription n’est requise.

Pour connaître tous les détails ou pour consulter le calendrier des capsules avec les thématiques, consultez le boucherville.ca/virtuor.

La Ville de Boucherville tient à souligner la collaboration de plusieurs organismes dans la réalisation et l’animation de ce projet : Carrefour des aînés de Boucherville; Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-D’Youville; Centre d’action bénévole de Boucherville; Commission des aînés de la Ville de Boucherville; FADOQ de Boucherville; Maison Gilles-Carle Boucherville; Service de police de l’agglomération de Longueuil.